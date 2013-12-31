الخرباوي: "بيت المقدس" و"كتائب الفرقان" فرعان من الإخوان

الخرباوي: التقيت "أردوغان" في موسم الحج.. وقال لي: لا تنس أننا "إخوان"

كتب : محمد عاشور منذ 55 دقيقة

قال ثروت الخرباوي المفكر السياسي والقيادي المنشق عن الإخوان، إن المعادلة بعد 30 يونيو تغيرت بالنسبة لتنظيم الإخوان، بعد تلقيه ضربات موجعة من الأمن والمواطنين.

وأضاف الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن جماعة أنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان فرعان من جماعة الإخوان.

وأوضح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، "كنا نهرب كل شيء من خلال عدة طرق عندما كنا في السجون عام 2001"، لافتا إلى أن الإخوان "يعانون من مرض إنكار الواقع".

وأشار المفكر السياسي إلى أن الإخوان يسيرون خلف اليهود "شبراً بشبر" في ترويج أكاذيبهم كحقائق، موضحا أن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أنكر تماما وجود التنظيم الدولي للإخوان خلافا للحقيقة، لافتا إلى أنه التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في موسم الحج عام 2000 وتحدثت معه طويلا وقال لي: "لا تنس أننا إخوان".