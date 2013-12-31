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خارجية النرويج: سفن نقل الكيمياوى تنتظر الضوء الأخضر لدخول اللاذقية

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خارجية النرويج: سفن نقل الكيمياوى تنتظر الضوء الأخضر لدخول اللاذقية خارجية النرويج: سفن نقل الكيمياوى تنتظر الضوء الأخضر لدخول اللاذقية

صرح وزير خارجية النرويج بورج برانداه، اليوم الاثنين، بأن الفرقاطتين النرويجية والدنماركية اللتين تحرسان سفينتى النقل التابعتين للبلدين تنتظران حاليًا خارج ميناء اللاذقية الضوء الأخضر لنقل المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع الأسلحة إلى خارج سوريا.

وأضاف أن الخارجية النرويجية تساهم بحوالى ٩٠ مليون كرونة فى العملية ومن بينها تكاليف استئجار سفينة الشحن فى حين أن وزارة الدفاع النرويجية ستشارك بـ٣٠ مليون كرونة والتى تغطى تكاليف مهمة الفرقاطة "كو إن إم هيلجاه".

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