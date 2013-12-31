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عريقات: إسرائيل تسيطر على 95.3% من الأرض و87% من المياه فى الأغوار

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عريقات: إسرائيل تسيطر على 95.3% من الأرض و87% من المياه فى الأغوار عريقات: إسرائيل تسيطر على 95.3% من الأرض و87% من المياه فى الأغوار

قال رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إن الإسرائيليين يسيطرون على 3ر95% من الأرض و87% من المياه فى منطقة الأغوار، مشيرا إلى إن المساحة الإجمالية لهذه المنطقة التى وضعت فى مشروع قانون الضم الإسرائيلى الأخير تشكل 29% من الضفة الغربية.

وأشار عريقات، فى تصريحات له اليوم، إلى وجود مشروعات إسرائيلية استيطانية واسعة النطاق فى الأغوار منها مزارع للنخيل والبلح والعنب وبحيرات صناعية للتماسيح، موضحا أن أرباح إسرائيل من هذه المنطقة فقط بلغت 600 مليون دولار عام 2012.

وأضاف أن السلوك الإسرائيلى منذ استئناف المفاوضات وحتى الآن هو قتل 33 فلسطينيا بدم بارد والإعلان عن 5 آلاف و992 وحدة استيطانية وأيضا عن النية لبناء ألف و400 وحدة أخرى، ليصبح المجموع فى 4 اشهر 7 آلاف و392 وحدة استيطانية.

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