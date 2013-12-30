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صلاح: عبد الله السعيد أفضل لاعب مصري .. بشرط

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صلاح: عبد الله السعيد أفضل لاعب مصري .. بشرط صلاح: عبد الله السعيد أفضل لاعب مصري .. بشرط

يرى محمد صلاح جناح بازل السويسري أن عبد الله السعيد جناح الأهلي واحدا من أفضل لاعبي ، مشيدا بالنجمين محمد أبو تريكة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وبسؤاله في حوار على قناة (MBC مصر) يوم الأثنين حول مثله الأعلى أجاب قائلا: "محليا أبو تريكة وعلاقتي به جيدة جدا وأيضا شيكابالا.. كما أن عبد الله السعيد لاعب مهم وأعتبره واحدا من أفضل لاعبي مصر".

وأضاف "عبد الله السعيد ظُلم كثيرا لأنه لا يلعب في موقعه في وسط الملعب، إذ أن مكانه كان يشغله محمد أبو تريكة، وأتوقع تألقه إن حصل على فرصة بعد اعتزال أبو تريكة".

واعتزل أبو تريكة بعد مسيرة طويلة مع الأهلي، في حين كان يشارك عبد الله السعيد في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر.

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