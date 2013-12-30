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الشعب الإماراتي: حسام عاشور ضمن قائمة المطلوبين في يناير

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الشعب الإماراتي: حسام عاشور ضمن قائمة المطلوبين في يناير الشعب الإماراتي: حسام عاشور ضمن قائمة المطلوبين في يناير

استغنى الشعب الإماراتي عن ثلاثة لاعبين أجانب تمهيدا لضم بدلاء لهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي يأتي على رأس المرشحين لها المصري حسام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وقال سرحان المعيني رئيس اللجنة الفنية للشعب في تصريحات لصحيفة (الاتحاد): "استغنينا عن الاسترالي بيلي، والسيراليوني جوليوس والبرازيلي دا سيلفا مع الإبقاء على الفرنسي ميشيل".

وأضاف "الثلاثي الأجنبي لم يضف جديدا للفريق خلال المرحلة السابقة، ولن نضم لاعبين بناء على سيديهات مجددا".

وكان الشعب قد شاهد تسجيلات للاعبين قبل ضمهم، قبل اكتشاف ضعف إمكاناتهم.

وأشار المعيني "قائمة المرشحين الأجانب لدخول القائمة في يناير تضم العراقي أحمد إبراهيم والمصري حسام عاشور بجانب لاعبين من الجزائر وكوريا واستراليا وهولندا لاختيار الأفضل".

ولم يجدد حسام عاشور الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير.

وكانت إدارة الأهلي قد اجتمعت مع حسام عاشور، إلا أن الطرفين مازالا في مرحلة الدراسة.

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