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بالفيديو| مرضى الفشل الكلوي بالبداري يتظاهرون أمام مبنى ديوان محافظة أسيوط

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بالفيديو| مرضى الفشل الكلوي بالبداري يتظاهرون أمام مبنى ديوان محافظة أسيوط بالفيديو| مرضى الفشل الكلوي بالبداري يتظاهرون أمام مبنى ديوان محافظة أسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الإثنين 30-12-2013 21:59

تظاهر، اليوم، العشرات من أهالي ومرضى الفشل الكلوى بالبدارى مركز البدارى بمحافظة أسيوط أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على رفض مدير المستشفى بالمركز السماح لهم بالغسيل في المستشفى بدعوى عدم وجود أطباء وعدم تجديد قرارات الغسيل على نفقة الدولة، على حد قولهم.

واشتكى الأهالي من عدم توافر أدوية أو أطباء، إضافة إلى عدم وجود عناية أو مستلزمات بالمستشفى.

قال أحمد عبد العليم، أحد الأهالي، لـ"الوطن"، "إن المريض يدخل المستشفى ويظل باليوم والاتنين دون مرور طبيب عليه حتى يقيس له الضغط، والسرارير مش نضيفة والملايات متقطعة".

وأضاف سلمان عبد السميع من أهالي المرضى، "أن مدير المستشفى لا يريد أن يمضي أية قرارات غسيل كلوي، وبسأل دكتور عن السبب قلع لي الجزمة".

وقال الدكتور طارق دهبي مدير عام مستشفيات الصحة بأسيوط، إن هناك نقصا بالفعل في عدد الأطباء بمستشفى البداري، ولكنه لم يؤثر على أي جلسة غسيل كلوي، وإن لم يكن هناك قرار سيغسل على حساب المستشفى والمديرية، وإذا كان له قرار ومحتاج تجديد سيتم تجديده تلقائيا وفي خلال فترة التجديد سيغسل ولن يدفع أية رسوم، ومشكلة نقص الأطباء ستقوم المديرية بإرسال طبيب للتوقيع على القرارات.

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