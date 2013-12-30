أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

فريد زهران بالغربية: الدستور يعبر عن إرادة الشعب ويحقق أهداف ثورتي 25 و30

Google+ Print
فريد زهران بالغربية: الدستور يعبر عن إرادة الشعب ويحقق أهداف ثورتي 25 و30 فريد زهران بالغربية: الدستور يعبر عن إرادة الشعب ويحقق أهداف ثورتي 25 و30

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 17 دقيقة

أكد الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، أن الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين يعد دستورا توافقيا ينقل الدولة إلى الديمقراطية بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح "زهران"، أن الدستور الجديد وضعت به مواد حاسمة تكشف دور الدولة من حيث تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والصناعة وإدارة أمور الدولة السياسية والتنموية في المرحلة المقبلة.

وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الدستور حدد دور السلطات الرقابية كما التمس للهيئات القضائية والنقابات المهنية ضرورة وجود مؤسسات يكون لها دور رقابي لأداء ووزرائها ورئيس الجكومة ومحاسبتهم إذا تجاوزوا في حق الشعب.

كان ذلك أثناء انعقاد ندوة نظمها أمانة الحزب الديمقراطي بقرية القيصرية بدائرة مركز المحلة الكبرى مساء اليوم، وسط شخصيات عامة وممثلي وقيادات الأحزاب السياسية وحشد من مواطني وأبناء قرية المركز.

وتابع زهران: "الدستور الجديد يعد حبرا على ورق، لو لم تحول ما به لقوانين يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأن الضمانة الوحيدة لتنفيذ مواد الدستور، هو ترابط المواطنين ومشاركتهم في الحياة السياسية من خلال انضمامهم للأحزاب وكذلك اختيارهم لمجلس شعب قوي يدافع عن حقوقهم.

وقال باسم كامل عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي والبرلماني السابق "إرادة الشعوب تفرض سلطاتها فوق رقاب الحكام والرؤساء، داعيا المواطنين إلى ضرورة الخروج للوقوف أمام لجان الاستتفاء على الدستور الجديد وتأييده دعما لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو والحفاظ على حقوق الشهداء ومكتسبات الثورة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية".

وأوضح "كامل" أن الدستور الجديد يراعي حقوق المواطن المصري ويسعى إلى تطهير الدولة من الفاسدين وترسيخ أسس الديمقراطية للنهوض بمؤسسات الدولة وهيئاتها والدفاع عن حقوق طوائف المجتمع المهمش حقوقهم في المرحلة ما بين اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة