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بالفيديو .. شيكابالا يشارك في هزيمة نجوم المسلمين أمام السعودية 9-5

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بالفيديو .. شيكابالا يشارك في هزيمة نجوم المسلمين أمام السعودية 9-5 بالفيديو .. شيكابالا يشارك في هزيمة نجوم المسلمين أمام السعودية 9-5

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك في المباراة الخيرية التي أقيمت تحت أسم "رفقاء" بين نجوم الدوري السعودي ونجوم المسلمين حول العالم.

وانتهى اللقاء الذي أقيم بمكة بهزيمة نجوم المسلمين بنتيجة 9-5.

سجل أهداف نجوم المسلمين مصطفى حجي ومحمد سعدون الكواري من صناعة شيكابالا، وموسى سو وناثان إلينجتون سجل الهدفين الرابع والخامس وذلك في الدقائق 29 و70 و79 و85 و91 على الترتيب.

بينما أحرز أهداف نجوم الدوري السعودي بدر الخراشي هدفين في الدقيقة 26 و60 وفيصل درويش هدفين في الدقيقتين 34 و40.

وعبد الرحمن جيزاوي في الدقيقة 50 وسلمان المؤشر في الدقيقة 57 وبرج معوضة في الدقيقة 60 وماجد الهزاني ومحمد نور في الدقيقتين 73 و77.

شاهد الأهداف وملخص المباراة

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فيديو اليوم السابع

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