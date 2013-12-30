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"مكافحة المفرقعات": تخصيص الخط الساخن 180 للإبلاغ عن أي متفجرات

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"مكافحة المفرقعات": تخصيص الخط الساخن 180 للإبلاغ عن أي متفجرات "مكافحة المفرقعات": تخصيص الخط الساخن 180 للإبلاغ عن أي متفجرات
الجندي: على المواطنين الابتعاد عن البلاغات الكيدية الخاصة بالمفرقعات

كتب : محمد شريف منذ 33 دقيقة

أكد العميد محمد الجندي، وكيل إدارة مكافحة المفرقعات، أن عدد البلاغات الخاصة بوجود أجسام غريبة زادت بنسبة كبيرة، عقب الأحداث الإرهابية التي تشهدها في الأسبوعين الماضيين.

وأوضح العميد، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار" الذي تقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، أن إدارة مكافحة المفرقعات، تلقت 60 بلاغًا بوجود مفرقعات، وتم التعامل معها جميعًا، ومنها ما كان بلاغًا صحيحًا ومنها ما كان بلاغًا كاذبًا.

وتابع الجندي: "نحن جاهزون للتحرّك الفوري، عند وجود بلاغ بوجود مفرقعات، أو أي أجسام غريبة، ولكن الطريق هو ما يحدد الوقت الذي نستغرقه للوصول إلى موقع البلاغ".

وطالب وكيل مكافحة المفرقعات، المواطنين بالابتعاد عن البلاغات الكيدية الخاصة بالمفرقعات.

واستطرد الجندي، قائلًا: "يوجد 180 خطًا ساخنًا للإبلاغ عن وجود أي مفرقعات على مستوى الجمهورية".

وأشار العميد، إلى أن إدارة المفرقعات ستستلم أماكن لجان الانتخابات قبل يوم الاستفتاء بيوم، وسيتم تفتيش جميع اللجان بشكل كامل، وستمسح على يد ضباط المفرقعات.

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