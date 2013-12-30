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صلاح: بازل يحترم إسلامي .. ويخصص مكانا لصلاتي

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صلاح: بازل يحترم إسلامي .. ويخصص مكانا لصلاتي صلاح: بازل يحترم إسلامي .. ويخصص مكانا لصلاتي

أكد محمد صلاح جناح بازل السويسري أن مسؤولي ناديه يساعدوه على تأدية فرائضه الدينية دون أي معاناة منه، بل ووفروا له ولزملائه المسلمين مكانا للصلاة في النادي.

وروى صلاح قصة جمعته مع مدير النادي حينما طلب الصلاة في حواره على قناة (MBC ) قائلا: "أردت الصلاة وطلبت ذلك من مدير النادي، فما كان له سوى أن قال لي صلي هنا وخرج من الحجرة".

وأضاف "عندما انتهيت وجدته واقفا أمام باب الحجرة لمنع أي شخص يدخل.. قمة الاحترام ولا يوجد أي مشكلة".

وأبدى صلاح سعادته بالحياة في سويسرا وطالب الأندية بترك لاعبيها عندما تصلهم عروضا خارجية.

واختتم "أهم شيء في نجاحي الخارجي هو التمسك بديني".

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