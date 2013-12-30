«نتنياهو»: الاتفاق مع الفلسطينيين لن يوقع ما لم يضمن مصالح إسرائيل الحيوية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يوقع ما لم يتم ضمان المصالح الحيوية لدولة إسرائيل بما فيها ضمان الاستيطان وقضية الأمن ومسألة تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح.

ونقل راديو «صوت إسرائيل» عن «نتنياهو» قوله، خلال جلسة كتلة حزب «ليكود» البرلمانية، إن «إسرائيل ترى مصلحة استراتيجية في إجراء المفاوضات السياسية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين».

وأضاف: «لن يكون من الممكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إذا لم يتخل الفلسطينيون عن حق العودة ولم يعترفوا بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، متعهدا مجددا بطرح أي اتفاق مستقبلي على الشعب في إسرائيل لإقراره من خلال استفتاء عام».