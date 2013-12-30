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غدا.. أحمد حلمي ضيف "يحدث في مصر" على مصر MBC

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غدا.. أحمد حلمي ضيف "يحدث في مصر" على مصر MBC غدا.. أحمد حلمي ضيف "يحدث في مصر" على مصر MBC

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

يُقدم برنامج "يحدُث في "، مع الإعلامي شريف عامر، غدا، في الجزء الأول من احتفال مصر MBC بسهرة نهاية العام، فقرة فنية بامتياز، حيث يستضيف النجم أحمد حلمي في أول إطلالة له في حوار تليفزيوني منذ عدة سنوات، ويتحدث في لقاء مطول عن أمنياته للعام الجديد وآخر أعماله الفنية، ورؤيته للأحداث السياسية وتوقعاته للفترة المقبلة.

ويستضيف البرنامج في أمسية غنائية متنوعة نجوم برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، الطفلة نور عثمان، وفرقة شوارعنا، ليقدما مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية والاستعراضية المميزة.

تُعرض هذه الحلقة الخاصة من برنامج "يحدث في مصر" على مصر MBC غدا 31 ديسمبر 2013 الساعة 7:30 مساء.

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DMC

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