بالفيديو .. شيكابالا يصنع هدفا لمذيع الجزيرة الرياضية

صنع محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك هدفا جميلا لمحمد سعدون الكواري مذيع الجزيرة الرياضية وذلك خلال مواجهة نجوم العالم المسلمين ونجوم الدوري السعودي خلال مهرجان لرعاية الأيتام حول العالم.

واشترك شيكابالا في الشوط الثاني من المواجهة التي تقام بمكة المكرمة.

وفي الدقيقة 70 راوغ شيكابالا مدافع نجوم السعودية وحول الكرة "لوب" من فوق الحارس تابعها الكواري مذيع الجزيرة الرياضية في الشباك الخاوية.

شيكابالا فسخ تعاقده مع الزمالك من جهته بسبب أزمة مستحقات، ووصلت علاقته مع الأبيض لطريق مسدود.

ووجهت الدعوة لعدد من اللاعبين المسلمين حول العالم على رأسهم فريدريك كانوتيه لخوض اللقاء الودي.

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