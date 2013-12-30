أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيرنانيز: سعيد بما أقدمه فى لاتسيو

Google+ Print
هيرنانيز: سعيد بما أقدمه فى لاتسيو هيرنانيز: سعيد بما أقدمه فى لاتسيو

روما /أ ش أ/ أعلن هيرنانيز نجم خط وسط نادى لاتسيو الايطالى انه سعيد بوضعه الحالى فى نادى العاصمة الايطالية لكنه اعترف بان احدا لايعرف ماذا يمكن أن يحدث فى المستقبل.

كانت قد ثارت شائعات بأن اللاعب /28 عاما/ قد يغادر البيانكوسيليستى فى المستقبل القريب حيث ينتهى عقده فى عام 2015 ولكن يعتقد حاليا انه ربما يبرم عقدا جديدا فى الفترة القادمة بعدما تسربت انباء عن عقد اجتماع مع رئيس النادى كلاوديو لوتيتو منذ عدة ايام.

وتحدث هيرنانيز مع سكاى سبورت ايطاليا عن اهدافه فى المرحلة المقبلة وقال البرازيلى الدولى "أشعر أننى فى مرحلة جيدة من مسيرتى الكروية وحياتى بشكل عام.لا أعرف ماذا سيحدث فى المستقبل ولكننى سعيد فى لاتسيو واريد ان اواصل ماافعله حاليا".

وأضاف أنه لايجد مايقوله ردا على الشائعات التى تثار بشأنه خاصة وانه سعيد فى النادى ويريد ان يحقق الاهداف التى وضعها لنفسه مع بداية الموسم معربا عن رغبته فى صناعة التاريخ مع لاتسيو من خلال الفوز بالدورى الايطالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه