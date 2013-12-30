هيرنانيز: سعيد بما أقدمه فى لاتسيو

روما /أ ش أ/ أعلن هيرنانيز نجم خط وسط نادى لاتسيو الايطالى انه سعيد بوضعه الحالى فى نادى العاصمة الايطالية لكنه اعترف بان احدا لايعرف ماذا يمكن أن يحدث فى المستقبل.

كانت قد ثارت شائعات بأن اللاعب /28 عاما/ قد يغادر البيانكوسيليستى فى المستقبل القريب حيث ينتهى عقده فى عام 2015 ولكن يعتقد حاليا انه ربما يبرم عقدا جديدا فى الفترة القادمة بعدما تسربت انباء عن عقد اجتماع مع رئيس النادى كلاوديو لوتيتو منذ عدة ايام.

وتحدث هيرنانيز مع شبكة سكاى سبورت ايطاليا عن اهدافه فى المرحلة المقبلة وقال البرازيلى الدولى "أشعر أننى فى مرحلة جيدة من مسيرتى الكروية وحياتى بشكل عام.لا أعرف ماذا سيحدث فى المستقبل ولكننى سعيد فى لاتسيو واريد ان اواصل ماافعله حاليا".

وأضاف أنه لايجد مايقوله ردا على الشائعات التى تثار بشأنه خاصة وانه سعيد فى النادى ويريد ان يحقق الاهداف التى وضعها لنفسه مع بداية الموسم معربا عن رغبته فى صناعة التاريخ مع لاتسيو من خلال الفوز بالدورى الايطالى.