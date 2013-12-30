الرئيس الفرنسى يعرض على السعودية خبرة نووية فرنسية

التقى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بقادة الأعمال السعوديين فى الرياض، يوم الاثنين، بعد يوم من محادثاته مع مسئولى المملكة بشأن تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط، والتى ركزت على لبنان وسوريا.

وفى مقابلة مع صحيفة الحياة وصف هولاند السعودية بشريك تجارى رئيسى فى الشرق الأوسط مع بلوغ التبادل التجارى نحو ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار).

وتقدر الصادرات الفرنسية للمملكة بزهاء ثلاثة مليارات يورو (4.1 مليار دولار).

وقال "التبادل بيننا لم يتوقف. اليوم هو يمثل ثمانية مليارات يورو. هذا كثير لكنه ليس كافيًا. إنه كثير لأنه ارتفع إلى المثلين فى عشر سنوات. إنه كثير لأن كثيرًا من العقود وقعت فى 2013 ومع ذلك أعتقد أنه يمكننا فعل المزيد."

كما عرض مساعدة السعودية على تطوير طاقة متجددة ونووية بينما تخطط للوقت الذى تنفد فيه مواردها النفطية.

وقال هولاوند "أنتم دولة نفطية كبيرة لكنكم تفكرون فى المستقبل البعيد. هذا يعنى أنكم تريدون تطوير مصادر أخرى للطاقة بجانب البترول والغاز. وبهذا المعنى يمكن لجميع مصادر الطاقة المتجددة أن تكون مجالا للتميز وهنا يمكننا تقديم خبرة الشركات الفرنسية. ثم هناك طاقة نووية أيضًا يعتزم الملك (السعودى عبد الله بن عبد العزيز) أن تقوم بلاده بتطويرها أيضًا ونحن مستعدون أن نكون معكم فى هذا الأمر. لقد فعلناه فى دول كبيرة مثل الصين حيث تتعاون فرنسا منذ 30 عامًا، لذلك يمكننا التعاون مع المملكة إذا اختارت السعودية."

أما الجاسر فدعا الشركات الفرنسية للاستثمار فى السعودية.

وقال "الشركات الصغيرة والمتوسطة فى فرنسا وكذلك الشركات الكبيرة يجب أن تفكر فى أن يكون لها وطن ثان ولا يوجد مكان أفضل من السعودية كوطن ثان لشركاتكم."

وكان هولاوند التقى بالعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأحد.

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