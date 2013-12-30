رئيس غاز مصر: نسعى لتوصيل الغاز إلى 80 ألف عميل بمناطق الدلتا

كتب : شادى أحمد منذ 22 دقيقة

كشف فيصل أبو العز، رئيس شركة غاز مصر على أن الشركة تعمل على الاستفادة القصوى من المشروعات البترولية العملاقة الخاصة بالغاز الطبيعى ، وذلك لتوصيل الغاز للمنازل وتخفيف العبء على البوتاجاز على مدار العام.

وأوضح أبو العز فى تصريحات لـ "الوطن" ان الشركة ستقوم بتنفيذ خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 80 ألف عميل بمناطق الدلتا خلال العام الجديد 2014.

وأشار الى أن الشركة إعتمدت الموازنة المالية الجديدة التى تستهدف أن يصل إجمالى ايرادات بـ 1.22 مليار جنيه مقارنة بالموازنة الماضية التى بلغت 1.019 مليار جنيه ، على ان تستهدف ان تبلغ المصروفات الكلية 1,134 مليار جنيه فى 2014 مقابل 921 مليون جنيه فى 2013.

ويذكر أن شركة غاز مصر حققت صافى ربح بـ 98 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2013.