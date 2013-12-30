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رئيس مصر للبترول: نسعى لانتاج 113 منتج من الزيوت لتغطية إحتياجات السوق

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رئيس مصر للبترول: نسعى لانتاج 113 منتج من الزيوت لتغطية إحتياجات السوق رئيس مصر للبترول: نسعى لانتاج 113 منتج من الزيوت لتغطية إحتياجات السوق

كتب : شـادى أحمد منذ 21 دقيقة

أكد المهندس سعيد مصطفى رئيس شركة للبترول على ان شركته تستهدف تنفيذ خطة وزارة البترول لتلبية احتياجات السوق المحلى من الزيوت عبر انتاج 113 منتجاً من زيوت التزييت المختلفة لتغطية .

وأوضح فى تصريحات لـ"الوطن"أن الشركة إنتهت من إنشاء حدث مجمع خلط زيوت التزييت بالشرق الأوسط كترجمة واقعية للثقة المطلقه فى كفاءة المواطن المصرى وقدرته على استيعاب وتنفيذ التكنولوجيا المتطورة وإدارة وتشغيل المشروعات العملاقة طبقاً لأحدث النظم العالمية.

وقال ، إنه يتم حالياً تنفيذ خطط سريعة طويلة الاجل لزيادة منافذ تسويق المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة وتطوير محطات تموين وخدمة السيارات القائمة حالياً، وإنشاء محطات جديدة سنوياً تراعى تحقيق احتياجات المواطنين لخدمة السيارات على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها أكثر من 2700 محطة حتى الآن.

وتعد شركة مصر للبترول شركة مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام ومملوكة للهيئة العامة للبترول وتقوم بكافة أعمال شراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والكيماوية وتسويق الغاز الطبيعى وتموين الطائرات والسفن داخل السوق المحلى.

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