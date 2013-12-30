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كويت إنرجى تعلن عن كشف نفطى جديد بالصحراء الغربية باستثمارات 1.2 مليون دولار

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كويت إنرجى تعلن عن كشف نفطى جديد بالصحراء الغربية باستثمارات 1.2 مليون دولار كويت إنرجى تعلن عن كشف نفطى جديد بالصحراء الغربية باستثمارات 1.2 مليون دولار

كتب : شـادى أحمد منذ 17 دقيقة

أعلنت شركة كويت إنيرجى عن كشف نفطى جديد بحقل السالمية بمنطقة الامتيازها أبو سنان بالصحراء الغربية ، وذلك طبقأ لخطة الحفر للعام المالى الجارى 2013 ـ 2014.

ويبلغ استثمارات الكشف الجديد 1.2 مليون دولار تقريبآ ، حيث قامت الشركة بأختبار الكشف الجديد ، حيث وجد أن البئر من المتوقع ان ينتج 3530 برميل من النفط يوميا و 4.7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز ، وذلك بحفره على عمق 68 مترا ، حيث قدر احتياطيات الشركة 18.5 مليون برميل من النفط و 142 مليار قدم مكعب من الغاز.

وتبلغ حصة كويت انرجى فى منطقة امتياز «أبو سنّان»، 50%. أمّا بقيّة الحصص، فهي عائدة إلى كلّ من شركة «بيتش بتروليوم (الخصوصيّة) المحدودة» بنسبة 22%، وشركة «دوڤر إنڤستمنتس المحدودة» بنسبة 28%. وتمثل «الهيئة المصرية العامة للبترول» (EGPC) الشريك الأساسيّ المانح لترخيص الامتياز.

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