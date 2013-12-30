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مدير مباحث شمال سيناء يستقبل أعضاء اتحاد الصحفيين بسيناء

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مدير مباحث شمال سيناء يستقبل أعضاء اتحاد الصحفيين بسيناء مدير مباحث شمال سيناء يستقبل أعضاء اتحاد الصحفيين بسيناء

أعرب العميد هشام درويش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء، عن تقديره للدور الذى يقوم به الصحفيين على أرض شمال سيناء رغم ما يواجهونه من أخطار.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء اليوم بمكتبة فى مديرية الأمن، وقال درويش، إن المباحث تقوم بجهود خيالية لملاحقة قضايا متراكمة مؤكدة على تحقيقهم لنجاح كبير فى ضبط الشارع السيناوى والكشف عن جرائم ليست بالسهلة.

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