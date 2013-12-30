بالصور.. حملة لإزالة التعديات على حديقة الخالدين بالإسماعيلية

شن حى ثالث الإسماعيلية، بمعاونة مديرية أمن الإسماعيلية، أكبر حملة لإزالة الإشغالات بحديقة الخالدين، وذلك تنفيذا لقرار الإزالة رقم 20 لسنة 2013، والخاص بإزالة جميع التعديات والإشغالات على مستوى حى ثالث الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ عدة قرارات إزالة تتضمن التعدى على حرم الطريق العام والأرصفة، وإقامة تند وإعلانات مخالفة للقانون، حيث تم تنفيذ القرارات الآتية:

القرار رقم 47 لسنة 2011 باسم أحمد طلعت بيومى إزالة تندة بالمحل رقم 4 والقرار رقم 266 لسنة 2013 باسم حلوانى السرجانى إزالة تندة بالمحل رقم 13، والقرار رقم 248 لسنة 2013 باسم محلات الرودى إزالة تندة بالمحلين 3و4، والقرار رقم 16 لسنة 2013 باسم محمد هشام محرز صاحب كافتيريا إزالة تندة بالمحلين 9و10، والقرار رقم 33 لسنة 2013 باسم عزة محمد السيد صاحبة مطعم "على كيفك" إزالة التندة الخاصة بالمحل 34، والقرار رقم 71 لسنة 2013 باسم عصام السيد حسن إزالة تندة، والقرار رقم 147 لسنة 2013 محل لم يحدد نشاطه، والقرار رقم 5 لسنة 2013 باسم سمير محمد إزالة تندة بالمحل رقم 6 والقرار رقم 105 لسنة 2012 باسم صيدلية عمرو عبد الرحمن ومحل جزارة محمود السامبو ومحمصة الفردوس باسم محمود عبد العال العدوى.

وأشرف على تنفيذ الحملة اللواء جمعة توفيق مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد السيد الظواهرى مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، والعميد وائل رفاعى قائد شرطة مرافق الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، والمهندسة سعدية إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بحى ثالث الإسماعيلية.

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