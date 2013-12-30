تفاعل مذهل مع وسم #شكرا_خليفة

شهد وسم #شكرا_خليفة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في لمسة وفاء تجاه رئيس الدولة شهد تفاعلا مذهلا خلال 7 ساعات من إطلاقه مظهراً التلاحم القوي بين القيادة والشعب.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد اطلق وسم #شكراً_خليفة تقديراً وشكراً وعرفاناً لرئيس الدولة صاحب الجهود والمبادرات التي لامستنا جميعاً.

ودعا سموه شعب الإمارات الصغير والكبير للمشاركة في شكر هذا الرجل صاحب الفضل وقائد المسيرة ورئيس دولتنا الحبيبة.

وقال سموه على صفحته الشخصية في "تويتر" "الإخوة والأخوات تعودنا في الرابع من يناير من كل عام إلغاء احتفالات يوم الجلوس ..واستبدالها بحملة نتوجه فيها بالشكر لفئة مهمة في المجتمع، في هذا العام سيكون تقديرنا وشكرنا وعرفاننا لصاحب الجهود والمبادرات التي لامستنا جميعا ..الشكر لرئيس الدولة خليفة بن زايد.

وقال:" نشهد على أن خليفة بن زايد محب لجميع أبناء وطنه..عطوف على صغيرهم قبل كبيرهم ..متابع لاحتياجاتهم ..قريب من قلوبهم جميعا".

وسيقوم المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في تويتر وانستغرام بإعادة بث التغريدات ومقاطع الفيديو المتضمنة ضمن الوسم #شكرا_خليفة.