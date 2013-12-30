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نقابات القطاعات الصحية تخاطب الوزارة بعدم مشاركة أعضائها في الإضراب

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نقابات القطاعات الصحية تخاطب الوزارة بعدم مشاركة أعضائها في الإضراب نقابات القطاعات الصحية تخاطب الوزارة بعدم مشاركة أعضائها في الإضراب

كتب : طارق عبد العزيز ومؤمن الكامل منذ 21 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها اليوم، أنها تلقّت العديد من الخطابات والاتصالات من نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والبالغ تعداد المقيدين فيهم 250 ألفًا ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم في الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات اعتراضًا على المشروع والذي من المقرر تطبيقه بدءًا من يناير المقبل.

فيما دعت النقابات، في خطاباتها واتصالاتها، جميع العاملين التابعين لها في جميع القطاعات الطبية الالتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى وعدم الامتثال لدعوات الإضراب، لافتة إلى أن هذا قانون وليس قرارًا وزاريًا بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض، وأكدوا اهتمام الدولة ممثلة في وزارتيّ الصحة والمالية في الارتقاء بمستوى الفريق الطبي والاستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أن القانون تم التوافق عليه سابقًا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، وأعلنت عن تأكيد الوزارة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير المقبل على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل، وأكدت الوزيرة أن القانون حتى وإن لم يلبِ كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاعهم.

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