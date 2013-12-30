رئيس جامعة الأزهر يقرر تجديد تعيين أمين عام الجامعة

أصدر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الازهر قرارا بتجديد تعيين محمود عبد العال شعيب وكيل أول الوزاره أمينا عاما لجامعة الازهر .

> من جانبه عبر أمين عام جامعة الازهر عن شكره وامتنانه لثقة ادارة الجامعه برئاسة الدكتور أسامة العبد، مشيرا الى ان هذا التجديد وسام على صدره، لافتا الى انه يشرف بانتمائه الى هذا الصرح العظيم تعليما وعملا.

> وأعلن ان عطاءه لمؤسسة الازهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الاكبرالدكتور احمد الطيب شيخ الازهر وامام المسلمين لن تنقطع مؤكدا أن جامعة الازهر ستشهد تقدما اداريا خلال المرحلة القادمة بفضل روح الفريق التى تسود بين القيادات.

> جدير بالذكر أن شعيب حصل على بكالوريوس التجارة بجامعة الازهر ثم التحق بمجال الدراسات العليا فى الاداره ثم التحق بكلية الحقوق وحصل على ليسانس الحقوق فى جامعة عين شمس .

> من جانب آخر أعرب الدكتورأسامه العبد رئيس جامعة الأزهر عن بالغ شكره لرجال الشرطه لتعاونهم مع الجامعة من أجل تذليل العقبات فى التصدى للمشاغبين الذين يحاولون عرقله الامتحانات.

> وأشار العبد إلى أن الامتحانات عقدت في كليات الجامعة وساد الهدوء محيط مدينة نصر والدراسة اليوم وأدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر.

> ووعد العبد الطلاب بأنه تم التنبيه على العمداء لاستخدام درجات الرأفة فى التصحيح ومراعاة مصالح الطلاب.