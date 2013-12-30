تعليم السويس: انتهينا من تجهيز مقرات الاستفتاء على الدستور



> أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس من الأنتهاء من تجهييز المقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء والتصويت على الدستور الجديد والمقرر لها يومي 14 و 15 يناير القادم .

قال مصطفي فتح الله مدير أدارة الأمن بالتربية والتعليم بالسويس فى بيان اعلامي أن اسامة محمود وكيل المديرية عقد ظهر اليوم لقاء مع مسئولو الادارات التعليلمية ” شمال – جنوب – الجناين ” ومديري المدارس التى سيؤدي فيها الأستفتاء وأيمن فهمي المستار الإعلامي للمديرية وأكد على ضرورة الحفاظ على سلامة المقرات الانتخابية ونظافة الفصول ودورات المياه والتأكيد قبل الأستفتاء بعددت ايام من عمل صيانة سريعة على الكهرباء والمرافقة قبل تسليم المدارس للشرطة والقضاة .