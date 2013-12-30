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فرنسا: مشروع مترو الرياض أحد المشاريع الكبرى فى السعودية

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فرنسا: مشروع مترو الرياض أحد المشاريع الكبرى فى السعودية فرنسا: مشروع مترو الرياض أحد المشاريع الكبرى فى السعودية

أعربت وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريك عن إعجابها بالمشاريع التى تقام بالسعودية حاليا، واصفة مشروع مترو الرياض بالمشروع المهم والكبير من نوعه فى المنطقة.

وأوضحت فى تصريح صحفى لوكالة الأنباء "واس" على هامش ورشتى عمل "الطاقة والمياه " ، وورشة عمل الفرص الاستثمارية التى عقدت اليوم بمجلس الغرف السعودية أنه جرى تقديم واستعراض العديد من المجالات خصوصاً مجال الصحة والنقل ، وأن الشركات الفرنسية استعرضت خلال ورش العمل جميع إمكاناتها وخبراتها ، مشيرة إلى أنه جرى الإطلاع على مشاريع المملكة خصوصاً فيما يتعلق بمشروع مترو الرياض،مؤكدة قوة ومتانة العلاقة التجارية بين البلدين.

وأضافت بريك أن الجانب الفرنسى قدم عروضا فى مجالات الصحة،إلى جانب تباحث فرص التعاون بعقد شراكات صناعية بين المملكة وفرنسا فيما يتعلق ببناء المصانع المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا وتحويل الطاقة.

يشار إلى أن العلاقات التجارية الفرنسية السعودية سجلت نتائج جيدة فى 2013 مع منح الستوم الفرنسية عقد إنشاء مترو الرياض بينما ستقوم فرنسا بتجهيز الحرس الوطنى السعودى وكلفت ثلاث شركات فرنسية بتحديث الأسطول السعودي.

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