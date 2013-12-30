أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأطباء يؤكدون أن وضع شوماخر الصحي “حرج للغاية”

Google+ Print
الأطباء يؤكدون أن وضع شوماخر الصحي “حرج للغاية” الأطباء يؤكدون أن وضع شوماخر الصحي “حرج للغاية”

مايكل شوماخر

أكد المستشفى الجامعي في مدينة جرونوبل الفرنسية أن الأسطورة الألمانية في سباقات فورمولا واحد ، مايكل شوماخر ، “لايزال في وضع حرج للغاية بعد تعرضه لحادث خطير أثناء ممارسته للتزلج في جبال الألب الفرنسية” .
> وأعلن المستشفى الطبي الجامعي – فى بيان صادر اليوم الإثنين، – أنه “لا يمكن توقع ما سيحدث مع شوماخر”، مشيرا الى أن سائق فيراري السابق يعاني من إصابات خطيرة في الرأس وأن عائلته موجودة إلى جانبه، وأوضحت المستشفى أن الطاقم الطبي يعمل معه ساعة بساعة وكل ما بإمكاننا فعله هو الانتظار .

ومن ناحيته .. أكد البروفيسور جان فرونسوا بايان على أن الخوذة لعبت دورها في إبقاء شوماخر على قيد الحياة .. مضيفا انه “كان من الضروري إخضاعه لعملية جراحية طارئة من أجل تخفيف الضغط عن رأسه ، لكن ولسوء الحظ هو يعاني من إصابات بالمخ” .

كما أشار الجراح في طب الأعصاب ستيفان شابار إلى أن الجهة اليمنى من رأس شوماخر “تدهورت بسرعة” ، لأنها الجهة التي ارتطمت بالصخرة بعد سقوطه ، متوقعا ألا يخضع لعملية جراحية ثانية .

وذكرت مصادر فرنسية اليوم الاثنين، – أن أسطورة سباقات فورمولا واحد ، الألماني شوماخر تعرض مساء أمس الأحد، لحادث تزلج خطير في أحد منتجعات جبال الألب الفرنسية ، وأن حالته الصحية حرجة .

وأضافت أن شوماخر نقل إلى مستشفى “موتييه” بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس جراء سقوطه، لكن منتجع “ميريبل” للتزلج أفاد أنه لا خطر على حياته بفضل ارتدائه الخوذة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا