راحلون في 2013 .. باقون في الأذهان إلى الأبد

كتب: فادي سعد

أخذ قطار شهور عام 2013 في طريقه عدد كبير من الشخصيات العامة سواء على المستوى المصري أو على المستوى العالمي ، حيث رحل عن عالمنا في هذا العام المثير للجدل الكثير ممن تأثرت بهم البشرية لكن رحيلهم كان بالأسم والأجساد فقط وتبقت لنا أفكارهم وأعمالهم التي خلدت وستخلد ذكراهم حتى انتهاء البشرية حيث كان الراحلون ملهمون لأطياف كبيرة من المجتمع المصري والمجتمع العالمي .

كان أول من ترك عالمنا هو المفكر “ﺟﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎ” واﻟذى ﺗوﻓﻰ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء 30 ﯾﻧﺎﯾر ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 93 ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻊ اﻟﻣرض، ومن المعروف أن جمال البنا ﻫو اﻟﺷﻘﯾق الأﺻﻐر ﻟ “ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎ ” ﻣؤﺳس ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، لكن كانت حياة جمال مفارقة في حد ذاتها لأنه ﻛﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎً ﻣﻊ ﻓﻛر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ والتي أسسها أخيه الأكبر حسن ، وكان من أبرز فتاوى البنا الصغير والتي أثارت جدلًا واسعًا بين صفوف المسلمين فتوى إباحة التدخين في نهار رمضان ” .

وفي مارس رحل أحد حراس الوطنية والدفاع عن حقوق شعبه وأحد أبرز اليساريين في العالم، حيث توفى اﻟرﺋﯾس الفنزويلي الملقب باﻟﺛﺎﺋر “ﻫوﺟو ﺗﺷﺎﻓﯾز” ﺑﻌد ﺻراع طوﯾل ﻣﻊ ﻣرض اﻟﺳرطﺎن، وكانت أولى اهتماماته اﻠﻔﻘﺮاء ﻤﻨﺬ أن ﺗﺴﻠم مقاليد سلطة ﺒﻼده ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، كما اشتهر بسياسته المناهضة للسياسة الأمريكية.

وسجل شهر أبريل وفاة إحدى أشهر شخصيات العالم وأقواها والتي لقبت بالمرأة الحديدية “مارجريت تاتشر” رﺋﯾﺳﺔ وزارء اﻟﺣﻛوﻣﺔ البريطانية وﺗوﻓﯾت ﻓﻰ 8 إﺑرﯾل ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 87 عام، ولم تسعفها قوتها في مقاومة الموت كما قاومت أزمات اقتصاد بريطانيا باﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ 1979 وﺣﺘﻰ 1990 ، وﻧﻔﺬت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .

وبعيدا عن السياسة ، توفى يوم 22 مايو الفنان شعبان حسين، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد مشوار من العطاء فني، حيث شارك من خلالها فى عدد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية، وكان أبرز أدواره في أجزاء مسلسل ونيس حيث قام بدور رجل الأعمال “ثروت” .

جاء شهر يوليو ليكون قاسم مشترك بين فارقهم التقارب السياسي وجمعهم الموت وهما إيران ومصر حيث توفى في اليوم الثاني من الشهر ابنة ملك مصر السابق فؤاد الأول وإمبراطورة إيران السابقة الملكة “فوزية”عن عمر يناهز 92 عاماً، التي أنجبت من زوجها ولي عهد إيران ابنتهما الوحيدة الأميرة “شاهيناز بهلوي”، وتم الطلاق بينهما في القاهرة في 1945 .

واصطادت أيادي الموت أيضًا في 11 من نفس الشهر “الغزال” نجم نادي الزمالك السابق إبراهيم يوسف بعد هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية.

أما في سبتمبر فقد رﺣل السياسي البارع وأحد صناع السلام ما بين مصر وإسرائيل اﻟدﻛﺗور أﺳﺎﻣﻪ اﻟﺑﺎز والذي كان يتمتع بمحبة شعبية كبيرة، وشغل الباز منصب اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠرﺋﯾس الأﺳﺑق مبارك وتوفى ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 82 ﻋﺎﻣﺎ، وكانت أبرز إنجازاته مشاركته ﻓﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اتفاقية ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺳﻼم ﻋﺎم 1979، وﺗوﻟﻰ أﯾﺿﺎً اﻟﻣﻠف اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻰ – اﻷﺳراﺋﯾﻠﻰ .

وفي أكتوبر “شهر العظماء” كما يلقبونه اختارت الإرادة الألهية أن تصعد روح أحد العظماء أيضًا وهو صاحب الصوت العربي العذب وديع الصافي “أيقونة الغناء العربي” والذي كان محل إعجاب قطاع كبير من الشعب العربي ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 92 والذي قضى أكثر من نصف عمره ﻓﻰ اﻟﻐﻧﺎء، وﻏﻧﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف أﻏﻧﯾﺔ وﻗﺻﯾدة ﻟﺣن ﻣﻌظﻣﻬﺎ .

جاء شهر نوفمبر متناقضًا حيث جمعت حالات الوفاة فيه بين أثنين من نفس المجال وهو المجال الفني وخاصة التمثيل لكن كان صاحب الحالة الأولى ممثل مصري مغمور والثانية كان صاحبها ممثل أمريكي مشهور ، ففي 22 من نوفمبر توفى الفنان حسن عبدالسلام الشهير بـ”حسن كفتة” إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز الـ75 عامًا، والذي لم يعرف الكثيرين من المصريين اسمه لأنه عاش مشواره الفني بأكمله كومبارس، لكن أغلب المصريون يعرفونه فقط شكلًا والذي ذاع صيته بعد مشاركته بمسلسل الكبير قوي وصاحب الجملة الشهيرة “انا باعرف أعمل شاي .. أعملك ؟” ، أما في 30 ﻧوﻓﻣﺑر ﺗوﻓﻰ، في مفارقة غريبة ، أحد نجوم سرعة السيارات في هوليوود في ﺣﺎدث ﺳﯾﺎرة باﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وهو اﻟﻣﻣﺛل اﻷﻣرﯾﻛﻰ اﻟﺷﻬﯾر ﺻﺎﺣب أﺷﻬر ﺳﻠﺳﻠﺔ أﻓﻼم ” fast and furious ” ﺑول ووﻛر ، والذي ﻛﺎن ﺑﺻﺣﺑﺔ ﻣدﯾر أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟذى ﻛﺎن ﯾﻘود اﻟﺳﯾﺎرة وﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺻطدم ﺑﺷﺟرة وﻋﻣود إﻧﺎرة ﻓﻰ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ﻟﺗﺷﺗﻌل ﻓﯾﻬﺎ النيران.

بث الشهر الأخير من عام 2013 الحزن في قلوب العديد من البشر إثر رحيل اثنين وهم”نجم” الأغنية الثورية، والمناضل اليساري المصري في 3 دﯾﺳﻣﺑر وتلاه القائد الجنوب الأفريقي “مانديلا” بثلاثة أيام ليرحل يوم السادس من ديسمبر .

وانقطع صوت الفقراء والحرية عن عالمنا في 3 يسمبر، حيث رحل “اﻟﻔﺎﺟوﻣﻰ ” أﺣﻣد ﻓؤاد ﻧﺟم ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 84 ﻋﺎﻣﺎً، وﻫو واﺣد ﻣن أﻫم ﺷﻌراء اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، ووﻫب نجم ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن أﺟل ﺣرﯾﺔ مصر في والتي ناضل من أجلها من خلال أشعارة شعرة وأحبها حبًا مختلفًا في كلامة، فقال لها ” كل عين تعشق حليوة .. وانت حلوة في كل عين”، لذلك كان رحيله مؤلمًا لكثير من المصريين، ﻛﺎن ﻧﺠﻢ ﺳﻔﯿﺮًا ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺣﯿﺚ اﺧﺘﺎرﺗﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎﻓﺤﮫ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم 2007 ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ، وﺻﺪر ﻗﺮار ﺟﻤﮭﻮري ﺑﻤﻨﺢ وﺳﺎم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﺳﻤﮫ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮًا ﻟﺪوره وﻋﻄﺎﺋﮫ اﻷدﺑﻰ .

ويبدو أن ديسمبر شهر رحيل المناضلين ، ففي نفس الشهر كان “نيلسون مانديلا” الزعيم الجنوب أفريقي وهو رﺟل اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣرﯾﺎت وﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻرى، كان أول رﺋﯾس ﻟﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري رحل ﻣﺎﻧدﯾﻼ ﯾوم 6 دﯾﺳﻣﺑر ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 95 ﻋﺎﻣﺎً ، كان منبع للحكمة وألهم للكثير من البشر ﻋﺑر اﻟﻌﺻور .

تمكن ﻣﺎﻧﺪﯾﻼ من إنهاء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﻌﻨﻒ وأﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ بين اﻟﺒﯿﺾ واﻟﺴﻮد وهو ما ﺟﻨﺐ ﺑﻼده الحروب الأھﻠﯿﺔ التي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﮭﺪدھﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ .

ولم يكتفي دﯾﺳﻣﺑر برﺣيل “نجم ومانديلا”، بل واصل مسيرته حتى وصل إلى الملقب بـ “ﻋﻣﯾد اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ” اﻟدﻛﺗور “ﻋﺻﻣت ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد” اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺑق ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 90 ﻋﺎﻣﺎ ، وﻛﺎن ﯾﻌد واﺣداً ﻣن أﻫم اﻟرﻣوز اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ وساهم ﻓﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺣﻮل ﺟﻼء اﻟﻘﻮات اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﺎم 1954 .

وسجل ديسمبر أيضًأ حالة وفاة أخرى في 29 من الشهر حيث توفى الفنان جمال إسماعيل عن عمر يناهز 80 عامًا، وشارك في عدد من الأفلام، من بينها “الظالم والمظلوم، حرب أطاليا، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، اللعب مع الكبار”، كما شارك في عدد من المسلسلات أبرزها “الضوء الشارد، أدهم الشرقاوي، ليالي الحلمية، التوأم”.

وقبل أن ينهي ديسمبر أيامه في ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم رﺣل ﻓﻰ 23 دﯾﺳﻣﺑر ﻣﺧﺗرع أﺣد أﺷﻬر وأﻗوى اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺑﻧدﻗﯾﺔ اﻟﻛﻼﺷﯾﻧﻛوف وﻫو ” ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻛﻼﺷﯾﻧﻛوف ” ﻋن ﻋﻣر ﯾﻧﺎﻫز 90 ﻋﺎﻣﺎً ، كان اسطورة صانع السلاح قد نال لقب بطل الاتحاد السوفيتى، وكان سلاحه حكرًا على الاتحاد السوفييتى وحلفاءه، وتم تصديره إلى الدول العربية لتخوض حروبها مع إسرائيل، ليتنهي بذلك ديسمبر مسجلًا أعلى معدلات وفاة للشخصيات العامة برصيد 4 حالات في شهر واحد ليقفل باب سنة كاملة من رحيل نجوم فقدهم وافتقدم المجتمع العربي والدولي.