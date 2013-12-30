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شيكابالا على مقاعد بدلاء ' المسلمين ' أمام نجوم السعودية

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شيكابالا على مقاعد بدلاء ' المسلمين ' أمام نجوم السعودية شيكابالا على مقاعد بدلاء ' المسلمين ' أمام نجوم السعودية

يحضر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المباراة الودية التي تقام تحت مسمى "رفقاء" لدعم الأيتام في العالم في مدينة مكة المكرمة أمام نجوم الدوري السعودي، ويجلس على مقاعد البدلاء.

وكانت الدعوة قد وجهت لأحمد حسام "ميدو" ومحمد أبو تريكة وهيثم فاروق ومحمد صلاح وشيكابالا، إلا أن لاعب الزمالك كان ممثلا للمصريين على مقاعد البدلاء.

وتقام المباراة بين نجوم المسلمين حول العالم، ونجوم الدوري السعودي.

ويلعب هيثم فاروق في التشكيل الأساسي بينما يجلس شيكابالا على الدكة مرتديا القميص رقم 10.

وضمت التشكيل: الفضلي – سيدي – فاتي – هيثم فاروق – عادل لامي – سيسوكو – كمارا – حجي – مالاودا – الينجتون – كانوتيه

ويأتي على م قاعد البدلاء: شيكابالا – أبو ديابي – موسى سو – الرشيدي – والإعلامي محمد الكواري.

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