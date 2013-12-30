أول مصرية تنتخب لرئاسة "الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين"

كتب : الوطن الإثنين 30-12-2013 17:57

انتخب أعضاء الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين "ASME"، المهندسة الكندية من أصول مصرية مديحة المهيلمي قطب، رئيسًا للجمعية التي يتجاوز عمرها 130 عامًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمعية، التي لم يتولَ رئاستها من قبل شخص من أصول عربية.

وقالت مديحة المهيلمي، التي تزور القاهرة اليوم: "عندما ترشحت لهذا المنصب كنت مقتنعة أني أخوض تجربة مهمة حيث إنني غير أمريكية، وأعمل في كندا، وبالتالي عندما فزت بالمنصب كنت أول عضو غير أمريكي يرأس الجمعية، وأول سيدة مصرية وعربية ورابع سيدة على الإطلاق من بين أكثر من 130عضوًا تولوا رئاسة الجمعية منذ تأسيسها.

وأضافت أنها حرصت منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الجمعية، على زيادة التوسع في نشاطها الدولي، بعدما أصبحت الجمعية مفتوحة على العالم كله بعكس نشاطها عندما بدأت كجمعية أمريكية محلية، وحاليًا المواصفات والقياسات الخاصة بالجمعية يتم استخدامها وتطبيقها في 50 دولة حول العالم ولديها أعضاء وممثلين في أكثر من 150دولة.

وتعيش المهيلمي، في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك في كندا، وهي المسؤولة عن شعبة التقنية لأجهزة الضغط بإدارة البنايات في المقاطعة، وتولي مسؤولية رئاسة الجمعية لمدة عام كامل باعتبارها رابع إمرأة في تاريخ الجمعية تتولى هذا المنصب المرموق.

وتعد رقم 132 للجمعية، ورابع امرأة تقود الجمعية الهندسية التي أسست عام 1880، وتضم أكثر من130 ألف عضوًا في أكثر من 150 دولة حول العالم.

يذكر أنها، ولدت في مصر، ودرست هندسة المواد في جامعة كونكورديا في مونتريال، حيث حصلت على البكالوريوس ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، وحصلت على وسام الخدمة المتميزة للجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية ووسام الاستحقاق من جمعية المعايير الكندية لمساهمتها في تطوير المعايير النووية الكندية.