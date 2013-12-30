تقارير: جناح برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليفربول

(إفي) - أكدت تقارير صحفية اليوم أن جناح فريق برشلونة الإسباني، كريستيان تيو، قد اقترب من الانتقال معارا إلى ليفربول الإنجليزي، بحثا عن فرص أكبر للمشاركة.

وأشارت التقارير إلى نقلها راديو (ماركا) الإسباني اليوم، إلى أن اللاعب لديه أكثر من عرض للانتقال إلى أندية خارج إسبانيا وداخلها، من ضمنها فالنسيا.

هذا إلا أن اللاعب قد يفكر في البقاء بصفوف النادي الكتالوني حتى النصف الأول من 2014.

ولن يترك رحيل تيو في حال إتمام الصفقة فراغا في مركز الهجوم في خطط مدرب البرسا، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، حيث سيتبقى كل من ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وبدرو رودريجيز وأليكسيس سانشيز، بجانب إيساك كوينكا وإبراهيم أفيلاي الذي يعتبر مصيرهما مجهول حتى الآن.