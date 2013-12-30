أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مانشستر ينتظر أن يسجل ويلباك 20 هدفا في الموسم

Google+ Print
مانشستر ينتظر أن يسجل ويلباك 20 هدفا في الموسم مانشستر ينتظر أن يسجل ويلباك 20 هدفا في الموسم

ينتظر ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يحرز مهاجمه داني ويلباك 20 هدفا في الموسم الجاري.

وأحرز ويلباك هدف فوز يونايتد الوحيد على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات صحفية "انتظر أن أرى منه المزيد، فقبل بداية الموسم أخبرته برغبتي في الاعتماد عليه كثيرا".

وتابع "الموسم الماضي سجل هدفا وحيدا، وهذا الموسم سجل سبعة أهداف حتى الآن، وننتظر منه بنهاية الموسم الجاري أن يصل إلى 20 هدفا".

ويمتلك يونايتد روبن فان بيرسي كمهاجم أساسي ولكنه غائب بسبب الإصابة كما يعتمد على واين روني كمهاجم ثان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع