مانشستر ينتظر أن يسجل ويلباك 20 هدفا في الموسم

ينتظر ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يحرز مهاجمه داني ويلباك 20 هدفا في الموسم الجاري.

وأحرز ويلباك هدف فوز يونايتد الوحيد على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات صحفية "انتظر أن أرى منه المزيد، فقبل بداية الموسم أخبرته برغبتي في الاعتماد عليه كثيرا".

وتابع "الموسم الماضي سجل هدفا وحيدا، وهذا الموسم سجل سبعة أهداف حتى الآن، وننتظر منه بنهاية الموسم الجاري أن يصل إلى 20 هدفا".

ويمتلك يونايتد روبن فان بيرسي كمهاجم أساسي ولكنه غائب بسبب الإصابة كما يعتمد على واين روني كمهاجم ثان.