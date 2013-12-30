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كوكى نجم اتليتكو مدريد الصاعد: توريس هو مثلى الاعلى

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كوكى نجم اتليتكو مدريد الصاعد: توريس هو مثلى الاعلى كوكى نجم اتليتكو مدريد الصاعد: توريس هو مثلى الاعلى

مدريد /أ ش أ/ أعلن كوكى نجم نادى اتليتكو مدريد الصاعد أن فرناندو توريس نجم منتخب اسبانيا ونادى تشيلسى الانجليزى هو مثله الاعلى ويأمل ان يصل لما وصل اليه فى يوم ما.

وقال كوكى فى حديث خاص مع صحيفة ماركا الاسبانية ان توريس لاعب عظيم يجب أن يحتذى به كل اللاعبين وكل ماحققه لاعب اتليتكو السابق يملأ كل لاعبى الفريق بالفخر وجميعهم ينظرون اليه كمثال من اجل تحقيق احلامهم سواء مع اتليتكو أو مع الوطنى الاسبانى.

وأضاف "أنا أبذل قصارى جهدى من اجل أن اجعل الجهاز الفنى سعيدا وآمل ان اذهب مع الفريق الوطنى الى البرازيل فى نهائيات كأس العالم".

واوضح أن اول لقب فاز به مع اتليتكو وهو الدورى الاوروبى كان له اهمية خاصة وذكر "لعبت ثلاث دقائق فقط فى المباراة النهائية ولكن كنت مفعما بالاثارة لكونى ساعدت للفريق لكى يفوز باللقب".

كما استعاد بطولة كأس السوبر الاوروبى امام تشيلسى وقال "كانت احدى افضل المباريات التى لعبتها حيث لعبت منذ البداية وكان يوما سعيدا بالنسبة لى".

من ناحية اخرى عجز كوكى عن وصف مشاعره عندما فاز اتلتيكو على ريال مدريد 1/صف وفاز بكاس الملك الموسم الماضى وقال "كانت قد مرت سنوات طويلة دون ان نتمكن من هزيمتهم ولكن كان هناك لحظة بدأنا نفكر فيها بان هذا هو يومنا وهو ماتحقق فى النهاية".

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