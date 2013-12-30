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الليلة.. كاميليا السادات ومؤسس "الجهاد" في "مصر كل يوم"

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الليلة.. كاميليا السادات ومؤسس "الجهاد" في "مصر كل يوم" الليلة.. كاميليا السادات ومؤسس "الجهاد" في "مصر كل يوم"

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 30-12-2013 18:36

تعرض قناة "المحور2"، في الساعة 10 مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامج " كل يوم".

وخلال الحلقة يستضيف الكاتب الصحفي نصر القفاص، الشيخ نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، الذي يكشف: مخططات الإخوان لحرق مصر قبل الاستفتاء على الدستور ومَن يموّل إرهاب الجماعة وما علاقتها بالتنظيمات الإرهابية.

ويستضيف البرنامج، في فقرته الثانية، كاميليا السادات في ذكرى ميلاد والدها الزعيم الراحل أنور السادات، حيث تكشف أسرارًا جديدة في علاقة الإخوان باغتيال بطل الحرب والسلام وهل أخطأ الرئيس الراحل بإخراج الإخوان من السجون، وهل الفريق أول يحمل دهاء السادات وشجاعة عبدالناصر.

برنامج "مصر كل يوم" يذاع يوميًا على قناة المحور2، الساعة العاشرة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

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