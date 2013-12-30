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طلاب يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة النباتات و الأعشاب

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طلاب يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة النباتات و الأعشاب طلاب يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة النباتات و الأعشاب

كتب : نادية الدكروري الإثنين 30-12-2013 17:26

توصل مجموعة من طلاب الفنون في سلوفينيا لطابعة ثلاثية الأبعاد (3D ) لتصميم الأعشاب و النباتات ،و طباعة نماذج حية لتزيين الحدائق.

قال تسكاجي زيلينو ، رئيس الفريق ، أن الطابعة الخضراء هي نتاج مشروع لمجموعة من الطلاب إستهدف مزج الفن و التكنولوجيا و الطبيعة ، و يعتمد المشروع علي آلة لتصنيع نماذج مصممة بإستخدام الحاسب الآلي لطباعة خليط من التربة و المياه و البذور التي تتحول مع الوقت للون الأخضر.

يتحول نتاج الطابعة ثلاثية الأبعاد لكائن عشبي يحتاج لرعاية مثل النباتات ؛ ما جعل المشروع يقدم إضافة جديدة في عالم إستخدامات الطابعات الثلاثية الأبعاد.

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