ما هي أتعس المحطّات في الدراما السورية سنة 2013؟!

الموت بقذيفة، أو الموت مرضاً، أو حتّى اختناقاً، ودّعت الدراما السّورية سبعة من أعمدتها ومؤسّسيها، أكبرهم رحل بعمر الـ 77 عاماً.. وأصغرهم كانت فنّانة شابّة توُفّيت بعمر الـ25 عاماً.. لتكون أصغر فنّانة سوريّة تفارق الحياة نتيجة لحادثة اختناق. لكن الأحداث التّعيسة لم تقتصر على الموت فحسب، وإنما شهدت سنة 2013 انفصال عدد من الفنّانات عن أزواجهنّ..

ومع بداية عام 2013، نعت الأوساط الفنّية أحد أهمّ منتجيها، وهو أديب خير، صاحب شركة "سامة" للإنتاج الفني، عن عمر لم يتجاوز 48 عاماً، بعدما أصيب بأزمة قلبية حادّة ومفاجئة. وفي العمر نفسه، خطف الموت الفنّان الكوميدي الشّهير نضال سيجري، بعد صراع مع سرطان الحنجرة.

وعن 63 عاماً، غادر نقيب الفنّانين السوريّين السّابق صباح عبيد الحياة، بعد رقوده شهراً كاملاً في المستشفى. كذلك انتقل إلى رحمة الله الفنّان السّوري رياض كبرا، متأثراً بمرضه، علماً أنه أحد أقدم المنتسبين إلى نقابة الفنانين.

أمّا وفاة الكوميديان السّوري ياسين بقّوش فقد شكّلت صعقة حقيقيّة لأهل الفن ولجمهوره السّوري والعربي؛ فصديق درب دريد لحّام وبطل "صح النّوم"، رحل بحادث مأساوي فعلاً، بعد أن أصابته قذيفة "آر بي جي" في دمشق، عن عمر 74 عاماً، بسبب الأحداث الدّامية في سوريّ، في حين رحل الفنّان السّوري سليم كلاس بسلام وهدوء، إذ وافته المنيّة فجأة في دمشق متأثّراً بجلطة قلبية مفاجئة، فرحل "حلاق" البيئة الشّامية عن عمر ناهز الـ 77 عاماً، بعد مسيرة فنّية حافلة بالدراما.

واختتِمت سنة 2013 بحادث مُفاجئ ومأساوي، رحلت خلاله الفنانة السورية غدير الشعشاع عن عمر 25 عاماً، إذ ماتت اختناقاً أثناء استحمامها في منزلها، نتيجة تناقص كمية الأوكسجين في الحمّام.

وبالعودة إلى الأحداث السّيّئة التي شهدتها سنة 2013، بالنّسبة إلى أهل الفن السّوريين، شهدت هذه السّنة طلاق العديد من الفنّانات، كانت على رأسهنّ الفنّانة نسرين طافش، التي انفصلت عن زوجها الإماراتي، بعد زواج دام خمس سنوات. كذلك أعلنت الفنّانة ديمة الجندي انفصالها عن المخرج السوري فراس دهني، بعد زواج دام عشر سنوات، أثمر ابنتهما الوحيدة "ثيا".

من جهة ثانية، فسخت الممثلة السورية هبة نور خطبتها على الشاب العراقي، الذي ارتبطت به أواخر عام 2012، لتعود عزباء، ولتؤكّد تفرّغها الكامل للفنّ فقط.

وشهد الوسط الفنّي خلال عام 2013، الذّي يوشك على الانقضاء أغرب حالة طلاق، بعد أن أعلنت الفنانة السّورية أمل عرفة انفصالها عن زوجها الفنان عبد المنعم عمايري، ليتراجع الزّوجين بعد أيّام قليلة عن قرارهما المتسرّع ويعودا إلى عشّ الزوجيّة من جديد.

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