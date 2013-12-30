حقيقة مرض نور الشريف

أثار الفنان المصري نور الشريف علامات استفهام حول حقيقة مرضه، وبالتحديد بعدما ظهر في حفلة تكريمه، التي أقامها نادي "ليونز"، إذ بدت النحافة عليه بشدة.

والمعروف أنّ نور قد عاد مؤخراً من رحلة علاجية إلى لندن، من دون أن يكشف عمّا يعانيه. لكن بعض المقربين من ابنته مي أكدوا سوء الحالة النفسية التي يعيشها الشريف وابنتيه مي وسارة وطليقته الممثلة المصرية بوسي. وقد تردّد أنّ الشريف كان يعاني من وجود ماء كثيف وتليّف حول الرئة، ممّا سبّب له صعوبات شديدة في التنفس.

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