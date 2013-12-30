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هل تحلّ حليمة بولند مكان جومانا مراد في"الموقف"؟

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هل تحلّ حليمة بولند مكان جومانا مراد في"الموقف"؟ هل تحلّ حليمة بولند مكان جومانا مراد في"الموقف"؟

أعلن المكتب الإعلامي الخاصّ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند عن مشروع تلفزيوني جديد لها في ، لأوّل مرة في مشوارها، بعنوان "الموقف". وأكّد المكتب أنّ الفنّانة عفاف شعيب هي التي عرضت المسلسل عليها، ووافقت.

نصّ المسلسل عبارة عن قصّة للمؤلف الشاب سامح الشجيع، ومن إخراج عمرو عابدين.

وكانت جومانا مراد قد سبق لها أن أرسلت بياناً إعلامياً، تؤكد فيه اعتذارها عن المشاركة في هذا المسلسل، فهل جاءت حليمة بديلةً لها أم أنّ هذه الأخيرة تقدّم دوراً غير الدور الذي كانت ستؤدّيه جومانا؟!

الجدير ذكره أنّ بولند قد كرّمت مؤخّراً في مصر مرتين، حيث حصلت على تكريمين من مهرجان السياحة العربية بمصر لاختيار miss arab 2013.

 

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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