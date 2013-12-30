أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حل لغز العثور على جثة لشخص مذبوح في قرية بكفر الشيخ

Google+ Print
حل لغز العثور على جثة لشخص مذبوح في قرية بكفر الشيخ حل لغز العثور على جثة لشخص مذبوح في قرية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ من حل لغز العثور علي جثة شاب يعمل في تجارة الخردة مذبوحا في مسكنه بعزبة الصفيح المجاورة لقرية أريمون.

وكان اللواء عادل المطاط مدير أمن كفر الشيخ تلقي إخطارا من اللواء أمجد عبد الفتاح مدير المباحث الجنائية بأنه تلقي بلاغا من أحد أبناء قرية بمركز كفر الشيخ بأنه فوجئ بابنه (م.ح.م.ع.)21سنه تاجر خردة فوجئ به ذبيحا من منطقة الرقبة.

وبمعاينة المنزل الموجود به المجني عليه تبين أنه مكون من غرفتين وصالة ، وكشفت التحريات بأن وراء الحادث المدعو (إ.أ. إ) 20 سنة عاطل وصديق المجني عليه ويقيم بنفس القرية وكان الأخير علي علاقة بفتاة وعلم أن المجني عليه يقيم معها علاقة فذهب إلي مسكنه ليعاتبه وتحول العتاب لمشاجرة قام علي إثرها بإخراج مطواة من بين طيات ملابسه وطعنه عدة طعنات وأرداه قتيلا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا