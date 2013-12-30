حل لغز العثور على جثة لشخص مذبوح في قرية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ من حل لغز العثور علي جثة شاب يعمل في تجارة الخردة مذبوحا في مسكنه بعزبة الصفيح المجاورة لقرية أريمون.

وكان اللواء عادل المطاط مدير أمن كفر الشيخ تلقي إخطارا من اللواء أمجد عبد الفتاح مدير المباحث الجنائية بأنه تلقي بلاغا من أحد أبناء قرية بمركز كفر الشيخ بأنه فوجئ بابنه (م.ح.م.ع.)21سنه تاجر خردة فوجئ به ذبيحا من منطقة الرقبة.

وبمعاينة المنزل الموجود به المجني عليه تبين أنه مكون من غرفتين وصالة ، وكشفت التحريات بأن وراء الحادث المدعو (إ.أ. إ) 20 سنة عاطل وصديق المجني عليه ويقيم بنفس القرية وكان الأخير علي علاقة بفتاة وعلم أن المجني عليه يقيم معها علاقة فذهب إلي مسكنه ليعاتبه وتحول العتاب لمشاجرة قام علي إثرها بإخراج مطواة من بين طيات ملابسه وطعنه عدة طعنات وأرداه قتيلا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.