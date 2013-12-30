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براءة صاحب دراجة نارية من تفجير مبني مديرية أمن كفر الشيخ

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براءة صاحب دراجة نارية من تفجير مبني مديرية أمن كفر الشيخ براءة صاحب دراجة نارية من تفجير مبني مديرية أمن كفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ بصرف أحمد السيد عثمان 22 سنة مقيم بقرية زوبع بمركزالحامول من ديوان قسم أول كفر الشيخ بعد احتجازه لعدة أيام ثبوت برأته وعدم صحة الواقعة من محاولة تفجير مبني مديرية أمن كفر الشيخ .

وأكدت تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية عدم انتماء المذكور لأي تنظيمات سياسية وأن الواقعة حدث فيها سوء فهم عقب تركه الدراجة النارية وهروبه لكونها بدون لوحات .

كما أكد فحص خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية عدم وجود متفجرات بالدراجة النارية وان سلك كهربائي سقط بتنك البنزين مصادفة ولا توجد شبهة جنائية أو دوافع سياسية في الواقعة والتي تحرر عنها المحضر رقم 6602لسنة 2013 أداري قسم أول كفر الشيخ.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد القت القبض علي المذكور للاشتباه بمحاولة تفجير مبني مديرية أمن كفر الشيخ عن طريق دراجة نارية بعد عثور قوات الشرطة علي دراجة نارية بدون لوحات معدنية أخترق صاحبها الحواجز الأمنية و تركها أمام الباب الرئيسي لمديرية أمن كفر الشيخ ظهر الخميس الماضي فاشتبهت القوات المؤمنة لمبني المديرية فيها وتم أخطار خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية .

وقام اللواء محمد ضياء خبير المفرقعات مدير إدارة الحماية المدنية بفحص الدراجة حيث قام بفك سلك كهربائي موصل بتنك البنزين وقيل وقتها أنه لو تم تشغيل الدراجة النارية سينفجر في الحال .

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