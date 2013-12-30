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بالفيديو - لقطة 2013 للكرة المصرية .. رابعة عبد الظاهر وقاهر إسرائيل

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بالفيديو - لقطة 2013 للكرة المصرية .. رابعة عبد الظاهر وقاهر إسرائيل بالفيديو - لقطة 2013 للكرة المصرية .. رابعة عبد الظاهر وقاهر إسرائيل

استرجع 10 لقطات بين الطريف والمثير للجدل والتاريخي في عام ملئ بالأحداث غير الرياضية في الكرة المصرية...

1- صلاح يولع إسرائيل!

صاروخ محمد صلاح يرد بقوة علي صافرات جمهور مكابي تل أبيب بهدف رائع واحتفال مفحم.

2-الماجيكو يحتفل مع الجماهير

في آخر مباراة له بالقاهرة، محمد أبوتريكة يقفز لجماهير الأهلي ليحتفل بهدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

3-شيكا يهدي الكأس للوايت نايتس

لقطة معبرة من نجم الزمالك بعد فوز طال انتظاره في نهائي كأس مصر.

4-"رابعة" عبد الظاهر

المهاجم الذي خسر كل شئ بسبب هدف كان من المفترض أن يكون هو الأهم في تاريخه.

5-صلاح "يدوخ" بيل

جاريث بيل يضع نفسه في موقف غير مريح عندما يجد صعوبة في استخلاص الكرة من نجم بازل ومصر محمد صلاح.

6-رقصة المحمدي

أحمد المحمدي يحتفل بصعود هال سيتي للدوري الممتاز علي طريقته الخاصة لتصبح "Elmohamady Dance" ماركة مسجلة عند جماهير الفريق.

7-كعب وليد

الهدف الأروع في القمة المصرية هذا العام...بسبب "أسيست" خيالي بالكعب من وليد سليمان لأبوتريكة.

8-"فانلة" جعفر

بعد هدف رائع في مرمي فيتا كلوب...أحمد جعفر يثير غضب جمهور الزمالك بخلع الفانلة وطلب التغيير!

9- شباب مصر في الطراوة!

فرحة لاعبي منتخب مصر للشباب بالهدف الثاني في مرمي إنجلترا في كأس العالم اكدت عدم إدراكهم لفكرة أنهم لازالوا علي بعد هدف من التأهل...والنتيجة كانت عودة حميدة لأرض الوطن في اليوم التالي!

10-ليه يا ايسيين كده؟

مايكل إيسيين يمزق دفاع مصر "ترقيص" في لقطة للنسيان اكملها وائل جمعة لتلخص ليلة كارثية للفراعنة في غانا.

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فيديو اليوم السابع

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