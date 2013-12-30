اشتباكات بين مسلحين والجيش العراقي في "الفلوجة" وإحراق آليات عسكرية

كتب : أ.ف.ب منذ 8 دقائق

امتدت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومجموعات مسلحة في مدينة "الرمادي" غرب بغداد اليوم، إلى مدينة "الفلوجة" القريبة، بحسب ما أفاد ضابط برتبة نقيب في الشرطة.

وقال الضابط في شرطة الفلوجة -في تصريح لوكالة أنباء"فرانس برس": تشهد الفلوجة اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين أدت إلى إحراق عدد من الآليات العسكرية.

من جهته، قال الطبيب عاصم الحمداني -من مستشفى الفلوجة العام- إن الاشتباكات أدت أيضا إلى إصابة 11 من المسلحين بجروح.

وفي وقت سابق، قتل عشرة مسلحين وأصيب 30 مسلحا بجروح في اشتباكات مماثلة في الرمادي بعد إزالة الاعتصام المناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي، من على الطريق السريع المحاذي للمدينة.