كردفان تدعو أبناء "جبال النوبة" لعدم التورط بالصراع الدائر بالجنوب

دعت ولاية جنوب كردفان، أبناء جبال النوبة فى "صفوف التمرد"، إلى عدم التورط فى الصراع الدائر حاليا بجنوب السودان بأى شكل من الأشكال، وحذرت من خطورة التدخل فى شئون جنوب السودان، مما سيكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع بمنطقة جبال النوبة والمناطق الحدودية بجنوب كردفان.

وقال عضو المكتب التنفيذى لمنبر جبال النوبة بجنوب كردفان عبدالستار عباس خليل - فى تصريح اليوم الاثنين - إن انخراط أبناء "جبال النوبة" الحاملين للسلاح فى صفوف الحركة الشعبية، ومشاركتهم فى الصراع سيؤدى إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار فى مناطقهم الحدودية مع دولة الجنوب، مشيرا إلى أن هذا التدخل سيقلل كذلك من فرص التوصل إلى حلول لقضية جنوب كردفان.

> ودعا عضو المكتب التنفيذى لمنبر جبال النوبة، حاملى السلاح إلى الاهتمام بشئون المنطقة والعمل على تحقيق السلام فى مناطقهم، وتجنيب مواطنيهم ويلات الحرب والدمار، لافتا إلى أنه لا طائل من الحرب سوى المزيد من التخلف والمعاناة.

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