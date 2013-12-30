رئيس "النقل العام": تفتيش الأتوبيسات قبل خروجها ودخولها من وإلى الجراج

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

أكد هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، أنه يتم تفتيش الأتوبيسات قبل خروجها من الجراج وقبل دخولها للجراج.

وأضاف عطية، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، في استوديو بث مباشر على فضائية CBC+2، أن السائق والمفتش والمحصّل يفحصون الأتوبيس بعد نزول الركاب، وتابع: "أنهم قاموا بالتنبيه على المحصّلين بمراقبة الركاب وفي حالة الشك في أحدهم يتم تفتيشه وفي حالة رفضه يستوقفون الأتوبيس ويتعاملون معه أمنيًا".

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أنه سيكرّم سائق الأتوبيس الذي تم تفجيره في مدينة نصر لحفاظه على أرواح الركاب وسيره والتحكم في السيارة أثناء الانفجار، وتابع سنطرح أتوبيسات جديدة صغيرة تحمل 37 راكبًا فأكثر وتمت هذه الصفقة وفقًا لمزاد وتم التعاقد مع شركة القاهرة للنقل الجماعي على 200 ميني باص منهم 24 أتوبيسًا انتهى تشغيلهم وسيطرحون غيرهم وهم الأتوبيسات الذكية وهي مجهزة بشاشة LCD وبه واي فاي لعرض لقطات فكاهية وبه خدمة إذاعة ناطقة باسم المحطة، بالإضافة إلى ماكينة تذاكر حديثة تشبه الفيزا وتكون بقيمة معينة ويقوم السائق بتمريرها بالجهاز لخصم قيمة التوصيل كما بها تذاكر وقتية وهناك صفقات لأتوبيسات جديدة خلال عام 2014.

وأكد أن القوات المسلحة كان لها دور عظيم في مساعدة الهيئة لإنهاء الدراسة الفنية الخاصة للتعاقدات على السيارات وعملنا بإصرار رغم محاولات بعض الأيادي الخفية داخل الهيئة لتعطيلها.