مركز المعلومات: 78% سيصوتون بنعم على الدستور..

قال دكتور شريف محرم إن أحدث استطلاع للرأى أجراه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أوضح أن نحو 78% من المواطنين الذين سيشاركون فى الاستفتاء على الدستور أو الذين لم يقرروا بعد المشاركة من عدمها سيصوتون بنعم".

وقال الدكتور شريف بدر رئيس المركز فى تصريحات للصحفيين على هامش ندوة نحو فهم أفضل للدستور، إن استطلاع الرأى الذى أجراه المركز فى الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجارى أظهر ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين على الاستفتاء على الدستور لتصل إلى 68%.

وأوضح بدر أن المركز قام بإجراء الاستطلاع على نحو 1316 مواطنا، فى الفئة العمرية 18 عاما فأكثر، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين الذين ينون التصويت بنعم ترتفع كلما اقترب موعد إجراء الاستفتاء.

وبين أن المركز يقوم بعمل استطلاع رأى أسبوعيا عن مدى استجابة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى قيام المركز بعمل أول إستطلاع للرأى على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور فى 28 نوفمبر الماضى والثانى فى 8 ديسمبر والثالث فى 21 ديسمبر الحالى.

وأشار إلى أن المركز يقوم يومياً بعمل استطلاع رأى عن مدى مشاركة المواطنين فى الاستفتاء على الدستور، ويتم عرضها على اللجنة العليا للاستفتاء، مشيرًا إلى أن الاستطلاعات تظهر ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على المشاركة فى التصويت.

وأوضح بدر، أن المركز استطلع آراء الموطنين بالنسبة لتفضيلهم أن يكون التصويت على الدستور على يوم أو يومين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن الاستطلاع أظهر تفضيل المواطنين بأن يكون على يومين للتسهيل عليهم وذلك قبل إعلان رئيس الجمهورية بتحديد الموعد النهائى للاستفتاء على الدستور.

موضوعات متعلقة

>رجائى عطية: ديباجة الدستور الجديد حفظت هوية مصر

المفتى السابق: الدستور الجديد لا يخالف الشريعة وأدعو للتوصيت بـ"نعم"

الأحزاب تطالب وزارة الشباب بطباعة المزيد من نسخ الدستور