"الضرائب" تعلن نتيجة مسابقة التعيينات بقبول 4266 من 312 ألف متسابق

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية الثلاثاء الماضى نتيجة المسابقة التى أعلنت عنها المصلحة فى الصحف بتاريخ 27 نوفمبر 2012، بشأن طلب تعيين خريجى الجامعات المصرية دفعات 2006 حتى 2012 وكذلك الحاصلون على الدبلومات الفنية للعمل بالمصلحة.

وتقوم المصلحة حاليًا بإبلاغ الناجحين بالنتيجة بموجب خطابات مسجلة بالبريد، كما أتاحت النتيجة لدى قطاع الأمانة العامة بالمصلحة للاطلاع عليها، حيث بلغ إجمالى عدد الناجحين 4266 منهم 1426 فى وظائف تخصصية من حملة المؤهلات العليا و2840 فى وظائف كتابية من حملة المؤهلات المتوسطة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وصرح ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان له اليوم الاثنين، بأنه قد سبق الإعلان عن نتيجة مبدئية لهذه المسابقة، إلا أنها قد احتوت على بعض الأخطاء غير المقصودة، حيث ظهرت نتيجة الحاصلين على شهادة الدبلوم دون تفريق بين الدبلوم الفنى مدة خمس سنوات والدبلوم الفنى مدة ثلاث سنوات، وجاء ترتيب الناجحين فى محافظة الجيزة وفقًا لكل مركز من مراكز المحافظة فى حين أنه يتعين الترتيب على مستوى المحافظة ككل دون النظر لمراكزها، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ قرار حجب النتيجة لحين تصويب هذا الخطأ.

وأكد عمر أن مصلحة الضرائب كانت حريصة على أن تتم عملية الاختيار بشفافية تامة، حيث جرت إجراءات المسابقة وفقًا لضوابط قانونية وموضوعية حددتها المصلحة وفقًا لأحكام المادة رقم "18" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وتم تصميم برنامج خاص على الحاسب الآلى تم على أساسه فحص الطلبات وترتيب المتقدمين طبقًا للمؤهل الأعلى، وفى حالة التساوى تكون الأولوية للتقدير الأعلى ثم للأقدم فى سنة التخرج ثم للأكبر سنًا، كما اشتملت شروط الوظيفة على أن يكون المتقدم من قاطنى المحافظة التى سيتم التعيين بها وذلك بموجب العنوان المدون ببطاقة الرقم القومى الخاص به قبل نشر الإعلان بخمسة عشر يومًا.

وأرجع رئيس المصلحة سبب التأخر فى إعلان النتيجة إلى ضخامة أعداد المتقدمين للمسابقة حيث بلغ عددهم 312 ألف متسابق على مستوى محافظات الجمهورية، وجرى إدخال بيانات كل المتقدمين على البرنامج المعد خصيصًا لذلك وترتيبهم وفقًا للضوابط القانونية.

ولما أُعلنت النتيجة المبدئية على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية وكان بها ذلك الخطأ المشار إليه وتلقت المصلحة عددًا من الشكاوى والتظلمات من بعض المتقدمين للمسابقة، وحرصًا من المصلحة على تحقيق مبدأ الشفافية، تم تشكيل لجنة من عدد من المستشارين القانونيين بالمصلحة لمراجعة إجراءات المسابقة ونتيجتها المبدئية والتأكد من مراعاتها للأسس القانونية التى تكفل التطبيق الصحيح لشروط الإعلان.

وتضمنت شروط التقدم بالمسابقة الحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة شعبة المحاسبة بتقدير عام جيد على الأقل بالنسبة للوظائف التخصصية "مساعد مأمور ضرائب"، ودرجة البكالوريوس فى الهندسة تخصص اتصالات وشبكات ودرجة البكالوريوس فى الحاسب الآلى ونظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل بالنسبة للوظائف الهندسية، وشهادة إتمام دراسة دبلوم التعليم التجارى، ودبلوم إعداد الفنيين بحد أدنى 65%، ودبلوم التعليم الصناعى قسم الكهرباء، ودبلوم إعداد الفنيين الصناعيين بحد أدنى 65%.

وأشار عمر إلى أن المصلحة قد تلقت عددًا من الشكاوى من جانب المتقدمين للمسابقة من حملة الدبلومات الفنية تتعلق بترتيب المتسابقين، وقد أوضحت المصلحة بعد المراجعة أن ترتيب المتسابقين وفقًا للقانون هو أن يأتى أولاً خريجو الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات، ثم يأتى ثانيًا خريجو الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات فى مرتبة لاحقة بحد أدنى نسبة 65%، مؤكدًا أن المصلحة قد منحت جميع المتسابقين فرصًا متساويةً من خلال الاعتماد على المؤهلات والتقدير والدرجات التى حصل عليها كلٌ منهم، لافتًا إلى أنه لم تجرِ أية اختبارات أو مقابلات شخصية للمتقدمين درءًا لأى شبهة.

وأكد عمر أن المصلحة حريصة على العمل فى إطار من الشفافية والوضوح ولذا فإن المصلحة على استعدادٍ تام لتلقى جميع الشكاوى والتظلمات التى قد ترد إليها فى هذا الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك لبحثها من خلال اللجنة القانونية المُشكلة من المستشارين القانونيين بالمصلحة والبت فيها تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص.

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