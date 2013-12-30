بالفيديو - المقاولون يسحق الرجاء .. وبوبا يعبر بالجونة الإنتاج

سحق المقاولون العرب ضيفه الرجاء 4-2 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

سجل أهداف المقاولون شمس الدين تيجاني في الدقيقة 17 وأضاف محمد سالم الهدف الثاني في الدقيقة 20.

ثم أضاف محمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 33 قبل ان يقلص طارق سالم النتيجة للرجاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد عادل الهدف الرابع للمقاولون من ركلة جزاء في الدقيقة 72، وسجل تامر محب الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 80.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني للمجموعة، بينما توقف رصيد الرجاء عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

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بوبا

في الجونة عاد مينوسو بوبا مهاجم الجونة للتهديف بعدما قاد فريقه لعبور الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل.

أحرز بوبا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72.

وحقق الجونة أول ثلاث نقاط له في الدوري ليفقز للمركز الخامس في المجموعة، بينما توقف الإنتاج عند المركز الأخير بدون نقاط.