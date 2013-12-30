الفنان علي إبراهيم يكرم خالد الحارثي

احتفل عدد من منسوبي مجموعة بن لادن بترقية خالد عبدالرحيم الحارثي من رئيس قسم إلى مدير إداري لمشروعات الرياض بمجموعة بن لادن.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في إحدى الاستراحات شرقي العاصمة الرياض، مجموعة من الفنانين والإعلاميين، نظراً للميول الفنية للحارثي وعشقه للموسيقى وعزف العود وعلاقته بالوسط الفني والإعلامي، حيث شارك بالحفل الفنانين علي إبراهيم وخالد الرفاعي، إلى جانب عدد من الإعلاميين.