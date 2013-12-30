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أين ستمضي العائلة الملكية ليلة رأس السنة‏؟

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أين ستمضي العائلة الملكية ليلة رأس السنة‏؟ أين ستمضي العائلة الملكية ليلة رأس السنة‏؟

قرّر الأمير William وزوجته الأميرة Kate استقبال عام 2014 الجديد، برفقة ابنهم الأمير الصغير George، في كنف عائلة Kate، في قريتها "باكلبيري" في إنجلترا.
وحسب جريدة الـ "Sunday Express"، فإن العائلة ستتوجه قبل نهار الثلاثاء من مقر القصر الملكي في "ساندرغهام" إلى "باكلبيري".
وصرّح الأمير William بأنه يحبّ تمضية ليلة رأس السنة في جوّ عائليّ، وبعيداً عن الأطر الرسمية، من دون أن يعني ذلك أنه لا يحبّ كثيراً البقاء في "ساندرغهام"، حيث أمضت العائلة ليلة عيد الميلاد المجيد.
وعائلة Kate لم تعد غريبة على الأميرGeorge ابن الخمسة أشهر، بعد أن أمضى أوقاتاً طويلة برفقة جدته، التي اعتنت به مراراً، عندما كان والداه يضطران إلى حضور مناسبات معيّنة.

 

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