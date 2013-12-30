نوال الكويتية:الفنان لا يختار فناناً ويقول هذا منافسي

اسطنبول | حوار وتصوير: زلفا رمضان تصوير الغلاف | دافيد عبدالله

تتابع نوال حديثها لـ"سيدتي نت "وتتطرق إلى موضوع مشاركتها في برامج الهواة ، كما تتحدث عن أمومتها ، إليكم نص اللقاء:

نوال و"ديو" مع وائل كفوري؟

لقد أبديت مراراً إعجابك بصوت الفنان وائل كفوري هل تفكرين بتقديم «ديو» غنائي معه؟

وائل صوته جميل وإحساسه الغنائي عالٍ. والله إذا حصل ذلك لمَ لا؟

هل عرضت عليك المشاركة كعضو في لجنة تحكيم لأحد برامج الهواة؟

لا. لم يعرض عليّ ذلك.

لو عرضت عليك المشاركة، أي من البرامج توافقين المشاركة فيها؟

هذا يتوقف على طبيعة وشروط البرنامج. وإذا ناسبتني الشروط أوافق. لمَ لا؟

الفنانة أحلام لا تعترف بمنافسة أحد لها سواك ودائماً تقول: «منافستي الوحيدة هي نوال الكويتية». هل تلتقي نوال مع أحلام بهذا الرأي؟

المنافسة هي بين جميع الفنانين وليس فقط بيني وبين أحلام. الفنان لا يختار فناناً معيناً ويقول عنه هذا منافسي. فكل فنانة موجودة في الساحة الفنية هي منافسة لي في كل عمل أو حفل تقدمه. المنافسة الفنية كالمنافسة التجارية بين الشركات. والمنافسة بين الفنانين مطلوبة وصحية ليبقى الفن موجوداً.

الساحة الفنية خسرت اليوم الفنان فضل شاكر بعدما أعلن اعتزاله، هل فاجأك اعتزاله الفني وأنت سبق لك وقدمت معه «ديو» «أحاول»؟

طبعاً، اعتزال فضل شاكر خسارة لأنه من الأصوات الجميلة جداً. ولقد تفاجأت باعتزاله كما تفاجأ بذلك الجميع. ولكن، في النهاية، هذه حياته الخاصة، وهذا قراره وهو حر فيه.

حنين أضاءت النور في حياتي

نوال الفنانة ونوال الأم أيهما لها الأولوية على الأخرى؟

أولاً، أنا نوال الأم ومن ثم نوال الفنانة. فكل الذين يعرفونني كنوال الإنسانة لن يعتبوا عليّ فنياً في حال تأخرت عنهم في تحضيراتي الفنية وإطلالاتي الإعلامية. فوقتي وأحاسيسي وعاطفتي كلها قدمتها للناس. وهذا من محبتي لهم. فكيف اليوم بعدما أنعم الله عليّ بابنتي ووحيدتي؟ من الطبيعي سأعطي اهتمامي وعاطفتي لابنتي. والناس والمحبون لنوال يعلمون ذلك. لهذا، هم يقدّرون ظروفي ويقفون إلى جانبي لأنني أحبهم وأحب تقديرهم لي كأم وكفنانة.

خلال مرافقتي لك لمدة يومين في تركيا لمست حقيقة مدى اهتمامك طوال الوقت وبسعادة كبيرة بابنتك حنين. ماذا أعطت حنين لوالدتها نوال؟

من لحظة ولادة حنين أضاءت النور في حياتي.

ربي يحفظها لك.

الله يخليك.

لست نادمة

هل ندمت نوال كونها لم تتزوج باكراً؟

لا، بالعكس، لأن الزواج بحاجة لعقل أكثر من حاجته للعاطفة، علماً أنني لا أستطيع الزواج بلا عاطفة وبلا حب. ربما بعض الناس زواجهم مبني على المعزّة والمودة، لكن أنا لا تكفيني هذه المشاعر لأرتبط برجل والعيش معه. ممكن هذا خطأ. لكن هذه طبيعتي.

أفهم أن نوال لديها طاقة كبيرة من الحب والعاطفة موزّعة على زوجها وابنتها. هل هذه العاطفة تتعبك في مكان ما؟

بالعكس، أنا سعيدة بهذه العاطفة. فزوجي له وقته ومحبتي له. وابنتي لها أيضاً وقتها ومحبتها. فمحبتي لهما واهتمامي بهما يقابلهما اهتمام زوجي ومحبته لي أكثر فأكثر، خاصة أنه أب وزوج حنون ومحبّ. فحبهما لي حلو يعطيني سعادة.

رغم حبك واهتمامك الكبيرين لابنتك حنين تتركينها تتصرف على راحتها دون خوف عليها لماذا تعتمدين هذه السياسة في تربيتها؟

ردّت نوال بكل ثقة: «أردت أن تعيش حنين حياتها بشكل طبيعي وتستمتع بطفولتها كما تحب هي. فالحياة لا أمان لها. فأنا لا أعرف متى أرحل عن الحياة وعن حياة حنين. لذلك أريدها أن تعتاد على الحياة كما هي. فإذا كنت أنا أقوم بكل شيء فيما يخصّ حياتها وأمنعها من الآخرين، فكيف لها أن تتعلم؟ أريدها أن تكون طبيعية وأريدها أن تكون مثلي في طبيعيتها مع الحفاظ على شخصيتها الخاصة في معاملتها واحترامها للناس وأن تعيش حياتها الطبيعية دون تأفف من الدنيا».

ما الذي يلفتك في شخصية حنين؟

حنين بنت قنوعة. ولقد جربت قناعتها في لندن عندما دخلنا مبنى للألعاب من خمسة طوابق. ورغم كثرة الألعاب التي ممكن أي شخص كبير يشتري العديد منها لكنها اختارت واحدة. وأنا أيضاً اشتريت واحدة لنفسي. حنين مريحة في السفر وتسمع الكلام.

بماذا تشبهك حنين؟

تشبهني بحنانها. الله يسلمها.

عن ماذا تمنعينها؟

عن الـ fast food (الأكل الجاهز) والمشروبات الغازية.

كيف أهّلتها لدخول الحضانة والابتعاد عنك يومياً؟

لقد اشتغلت بمعية زوجي مشعل على تدريبها لفترة قبل تسجيلها بالحضانة قائلين لها بأنه لا يحق لنا الذهاب معها إلى الحضانة وبأن كل الأطفال يذهبون دون أهلهم لأنها مدرسة خاصة بالصغار. وبما أن شخصية حنين قنوعة ومرنة بطباعها، اقتنعت، حتى هي نفسها مع بدء المدرسة بدأت تقول لي ولوالدها: «ما يصح تروحون معايا إلى المدرسة».

هل تأخذينها إلى المدرسة بنفسك؟

أنا «أوديها» (أوصلها) صباحاً وأشعر بسعادة كبيرة لا توصف. وعندما أعود إلى البيت لا أنام أبقى مستيقظة، وأتصل بالمعلمة كل ساعة أطمئن عليها وأسألها إذا كانت مرتاحة لا تبكي وأبقى مستيقظة لغاية عودتها رغم أنني أكون بأمسّ الحاجة للراحة. لكن راحتي تكمن في تربيتي وبراحة حنين.

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