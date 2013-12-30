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مقتل وإصابة 2 في اشتباكات بين الأهالي والإخوان بدمياط

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مقتل وإصابة 2 في اشتباكات بين الأهالي والإخوان بدمياط مقتل وإصابة 2 في اشتباكات بين الأهالي والإخوان بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 3 دقائق

أفاد الدكتور حمدي حواس، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بوفاة شخص يدعى "عمر إبراهيم القن" بطعنة نافذة في الصدر، وإصابة آخر يدعى "أحمد نادر" بارتجاج في المخ، في الاشتباكات التي اندلعت اليوم، بين عناصر جماعة الإخوان والأهالي.

من جانبه، أكد اللواء أبوبكر الحديدي، مدير أمن دمياط لـ"الوطن"، أنه تم إلقاء القبض على 7 من عناصر الجماعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت اشتباكات اندلعت بين الأهالي، وعناصر الإخوان، أمس، استخدمت فيها الجماعة الخرطوش والألعاب النارية، حتى تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الاشتباكات وتفريق أطرافها بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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